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    Кокорин: «Вы прекрасно видите, что сейчас происходит в «Динамо»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем переходе из «Динамо» в петербургский клуб.

    – На мой переход повлияла встреча с руководителями клуба. Процентов на шестьдесят. Они очень хорошо ко мне отнеслись, и мы буквально за два-три дня подписали контракт.

    – Вы не опасались перехода в команду, где гораздо серьезнее конкуренция за место в составе, и это может повлиять на ваши перспективы в сборной России?

    – Наоборот, я понимал, что это будет проверка для меня. Вы прекрасно видите, что сейчас происходит в «Динамо».

    – А что происходит?

    – Мне уже некорректно об этом говорить. Я просто считаю, что сделал правильный выбор, – сказал Кокорин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.04.2016 01:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 16 апреля 2016, 13:25

      Чего же Кокоша не поехал в Европу? Там тоже конкуренция, вот бы и проверил себя.

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 16 апреля 2016, 11:52

      Сиди на банке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 16 апреля 2016, 09:06

      Не вылетят и ладно

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2016, 06:56

      Да что ж вы все переходя в Зенит становитесь таким вот тряпками-надо быть уметь благодарным бывшей команде-а не вести себя как баба.

      2
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      Рейтинг: +35

      Rednas 16 апреля 2016, 02:50

      С одно стороны все равно не корректно, говорить "посмотрите что сейчас с динамо", но с другой приятно, что ушел от провокации и не стал развивать тему.

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