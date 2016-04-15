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    Мутко: «ЧМ-2018 – большой проект, который не позволит нам расслабиться»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился подробностями встречи с руководителем подразделения ФИФА по проведению чемпионатов мира Кристианом Унгером.

    «Была очень важная встреча. Визит ФИФА закончился, руководитель проекта проинформировал нас о ходе подготовки. Говорили о комфортной среде для болельщиков, строительстве стадионов.

    Чемпионат мира — такой проект, что если ты сегодня расслабился, то потом отстанешь. Нам нужно построить около 600 объектов. В таком огромном проекте не может быть все идеально», – подчеркнул Мутко.

    Источник: ТАСС

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    15.04.2016 12:16
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