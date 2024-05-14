«Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на желание хорвата остаться

Полузащитник Лука Модрич близок к уходу из «Реала».
38-летний хорват хотел остаться еще на один сезон, но в клубе решили не продлевать с ним контракт.
«Реал» намерен сделать ставку на молодых игроков – в частности, на Арду Гюлера.
Также мадридцы учитывают фактор зарплаты Модрича – одного их самых высокооплачиваемых футболистов команды.
- Хавбек в «Реале» с 2012 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
- Модрич станет самым титулованным игроком в истории клуба в случае победы в Лиге чемпионов 1 июня.