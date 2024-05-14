«Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на желание хорвата остаться

Полузащитник Лука Модрич близок к уходу из «Реала».

38-летний хорват хотел остаться еще на один сезон, но в клубе решили не продлевать с ним контракт.

«Реал» намерен сделать ставку на молодых игроков – в частности, на Арду Гюлера.

Также мадридцы учитывают фактор зарплаты Модрича – одного их самых высокооплачиваемых футболистов команды.