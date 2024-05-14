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    • «Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на желание хорвата остаться

    «Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на желание хорвата остаться

    Полузащитник Лука Модрич близок к уходу из «Реала».

    38-летний хорват хотел остаться еще на один сезон, но в клубе решили не продлевать с ним контракт.

    «Реал» намерен сделать ставку на молодых игроков – в частности, на Арду Гюлера.

    Также мадридцы учитывают фактор зарплаты Модрича – одного их самых высокооплачиваемых футболистов команды.

    • Хавбек в «Реале» с 2012 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
    • Модрич станет самым титулованным игроком в истории клуба в случае победы в Лиге чемпионов 1 июня.

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    Источник: Relevo

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1715709467
    А он думал остаться до 70? :)))
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    Горловский
    1715709873
    С Баварией был не плох и полезен
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