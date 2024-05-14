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    Смолов назвал самую большую неудачу в жизни

    Форвард «Динамо» Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в ворота Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

    • Нападающий пробил паненкой – вратарь парировал удар.
    • Сборная России проиграла серию 11-метровых и вылетела с домашнего чемпионата мира.

    Этот пенальти и все, что было после него, – моя самая большая неудача в жизни. Самое сложное началось потом: травля, хейт всей страны.

    Не самый приятный опыт. Был публичный, демонстративный хейт. Причем в директе инстаграма (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) было много слов поддержки, а в комментариях под фотками…

    – Если бы у тебя залетело…

    – Если бы я не трясущимися ногами пробил... Перед Испанией все было ок. Сам сказал, что готов бить первым, была уверенность.

    И все меня потом спрашивали: «Как пойти бить первым?» И я такой: «Да на изи вообще». Я сам вызвался, Саламович спрашивал, кто готов, я сказал, что ударю первым.

    А спустя неделю у меня совершенное другое состояние. Паника, я не знаю, что делать, меня трясет.

    – Все равно это же круто, ради таких моментов стоит заниматься этим. Да, было сложно, но когда такое еще повторится? Вы круто сыграли на чемпионате мира и получили звания заслуженных мастеров спорта.

    – Да, на всякий случай. Корочка ЗМС, бесплатный проезд в общественном транспорте и прибавка к пенсии. Не хухры-мухры.

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    Источник: ютуб-канал Smol Talk

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    Комментарии (3)
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    лошадка35
    1715708023
    Зато в тюряге не сидел) всё познаётся в сравнении
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    Алексей З
    1715708399
    Что за дебил с ним разговаривал ? Он ему о "чёрной полосе ", а тот "это же круто ". Ох.еть!!! Думаю не многие хотели бы быть на месте Фёдора.
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    Mirak92
    1715709291
    Смолов,Кержаков на минималках . Молодец ,что не вые..ся никогда ,как Глушаковы ,Кокоши и прочие !
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