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    Арустамян: «Частные инвесторы готовы вложить в «Кубань» 500 миллионов»

    Известный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности текущего финансового положения краснодарской «Кубани».

    «Еще четыре года назад «Кубань» была одним из наиболее интересных и прогрессирующих клубов чемпионата России. В «Кубани» половина прав принадлежала частному инвестору Олегу Мкртчану, другая половина была за Краснодарским краем. Мкртчан покупал футболистов, давал им зарплаты, одним словом, содержал команду, а край выделял административный ресурс – скажем, стадион.

    «Кубань» давала результат и, что самое для меня примечательное, выстроила систему перепродажи футболистов. Селекционный талант Олега Мкртчана и его команды делал свое дело. «Кубань» – один из немногих клубов в России, который реально делал на трансферах бизнес.

    Такой «Кубань» пробыла недолго. В определенный момент что-то в отношениях Мкртчана и края разладилось. В последние годы «Кубань» жила практически без денег. Когда «Кубань» и Мкртчан сворачивали отношения, ключевым вопросом стало разделение прав на футболистов. Споры осложнились сменой руководства края: год назад со своего поста ушел губернатор Александр Ткачев, вместе с ним – вице-губернаторы, курировавшие футбольный проект. Теперь ключевую роль в жизни клуба играет вице-губернатор Андрей Коробка. Именно Коробка сейчас принимает ключевые решения в «Кубани». Не знаю, как, но в итоге стороны договорились: Мкртчан окончательно оставил клуб.

    Сейчас Краснодарский край очень хочет сохранить «Кубань». Это правильно: «Кубань» очень любима в регионе, у нее достаточно много болельщиков.

    Сейчас мы снова видим частно-государственное партнерство, но в этот раз власти будут по-настоящему участвовать в финансировании «Кубани». Есть понимание, что деньги будут найдены – пускай и небольшие, но адекватные по меркам российского футбола. К властям региона подключилась группа частных инвесторов – не крупные бизнесмены федерального значения, а локальные. Как говорят, они ведут бизнес в Новороссийске – а это один из самых богатых городов региона.

    Новые инвесторы уже привлекли в «Кубань» деньги для покрытия долгов по зарплате, так что сейчас футболисты могут быть более-менее довольны. Не думаю, кстати, что дело могло дойти до бойкота матчей игроками. Мы часто слышим об угрозах российских клубов не выходить на поле до получения зарплаты, но на уровне Премьер-лиги такого не случилось.

    Сумма, которую для обеспечения «Кубани» готовы вкладывать частные инвесторы, – не самая крупная, 500 миллионов рублей. Возможно, столько же будет давать и край; впрочем, эти цифры будут корректироваться. Все же строить планы в отношении «Кубани», тем более финансовые – это игра в рулетку. Важно, чтобы клуб жил по средствам, а не на мифические деньги. Предстоит и сбалансировать зарплаты: сейчас они в «Кубани» распределены неравномерно. Некоторые футболисты выступают за клуб еще с жирных времен и получают приличные деньги, вплоть до миллиона евро», – рассказал Арустамян.

    После 23 туров «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.04.2016 10:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 15 апреля 2016, 13:53

      Кубань Была Есть Будет! Старейший клуб России будет Жить! В бюджете Края ни копейки не заложено для Кубани в этом году. Только спонсорские деньги. Успокойтесь, кто думает, что деньги идут из их кармана.)))

      2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > gosproektikabinet 15 апреля 2016, 17:33

      попизди мне тут, знаток воровских схем.

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar > gosproektikabinet 16 апреля 2016, 13:52

      Фио воров в студию.))) И айда с этими ФИО до прокурора. А так мели Емеля... .

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 15 апреля 2016, 12:18

      С каких пор Нобель Арустамян стал известным комментатором «Матч ТВ»? Очередные слухи, чтобы быть на гребле волны.

      -1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 15 апреля 2016, 11:37

      из бюджета пусть чиновники за свой счет спонсируют..

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 15 апреля 2016, 11:11

      Бизнесмены из Новороссийска лучше бы Черноморец из говна вытащили, чем вонючую Кубань спонсировать. В Краснодаре уже есть отличная команда ФК "Краснодар", а Кубань вечные претенденты на вылет с отвратительным менеджментом и коррупцией. Постоянно деньги из бюджета разворовывают, весь край на них работает, а толку никакого.

      3
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      Рейтинг: +24

      За Кубань > bw17 15 апреля 2016, 11:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      закрой свою хлебарезку !

      -4
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      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick > bw17 15 апреля 2016, 12:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      полностью согласен

      -7
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      Рейтинг: +58

      JokUr > bw17 15 апреля 2016, 13:06

      Действительно жалко Черноморец. Путь вниз же начался для них с того, что Ткачев увел Новороссийский МТП в Кубань. Фактически оставил команду без главного спонсора. Ну и теперь ситуация повторяется. Ну пусть Кубань продолжает ходить с протянутой рукой... что тут скажешь

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > bw17 15 апреля 2016, 17:33

      убейся гавно

      -3
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