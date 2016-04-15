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    Петраков: «Погребняку уже 32, но лучших качеств он не растерял»

    Новый главный тренер «Томи» Валерий Петраков вспомнил о своей работе с нынешним форвардом «Динамо» Павлом Погребняком.

    «Погребняк – особая история. Когда пришел в «Томь», у него были колоссальные психологические проблемы. В «Спартаке» парня убивали морально. Вся команда бегает, а Старков отправляет его тренироваться с вратарями! Погребняк был как загнанный зверь. Не верил в себя абсолютно. На сборах в каждом матче по три-четыре момента – не забивает. Стартует чемпионат, шесть туров позади – голов нет. Подходит со слезами на глазах: «Юрьич, больше не могу. Не ставьте меня…»

    Я его успокаиваю: «Паш, выкини все из головы. Важно, что ты приносишь пользу, зарабатываешь пенальти. Играй на команду, ни о чем не думай. Другие забьют». А потом прорвало! 13 мячей завалил в том сезоне. Гол «Зениту» до сих пор в памяти. Навес в штрафную, защитники с двух сторон держат Пашку руками, майку на нем разрывают – а он все равно выпрыгивает и вколачивает головой!

    Сердце кровью обливается, когда смотрю на него в «Динамо». Не скажу, что я – великий тренер. Но для меня очевидно, что Пашку неправильно используют. Он игрок первой линии. Под него должна быть заточена фланговая игра. Стихия Погребняка – навесы, прострелы, борьба за мяч. Вот тогда будет забивать. Да, ему уже 32, но лучших качеств не растерял», – считает Петраков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2016 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 апреля 2016, 19:47

      Алкаш же..

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 15 апреля 2016, 17:10

      как можно потерять то,чего не было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 апреля 2016, 13:00

      Он третий матч не могет с метра в пустые ворота попасть!Валера,неожидал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 15 апреля 2016, 11:22

      И чего ему в Англии не игралось? Накой сдалось ему это динамо?

      0
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 15 апреля 2016, 10:21

      Дело говорит в Динамо должны задуматься над этим!

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