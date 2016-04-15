Ярцев: «В идеальном варианте главный тренер сборной должен быть свободен»

Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев рассказал о том, как он относится к совмещению постов главного тренера ЦСКА и национальной команда Леонидом Слуцким.

«У меня немного расхожая позиция. Если принято решение о совмещении главного тренера, то его тренерский штаб должен быть полностью освобожден. Коль скоро главный тренер на совмещении, его тренерский штаб должен быть свободен, чтобы получить указания от главного тренера, посмотреть того или иного игрока и доложить ему.

В идеальном варианте, конечно, и главный тренер должен быть свободен, чтобы все помыслы были связаны со сборной и шли на благо главной команды страны. Согласен с тем, что существует субъективный подход к формированию сборной, если ты еще руководишь клубом. Ты всегда больше будешь доверять тем игрокам, которых ты знаешь, которые тебя поймут за короткие сроки. Тренер берет того игрока, которому не надо много объяснять тактику и прочие детали.

Здесь должно от Виталия Леонтьевича Мутко исходить какое-то решение, от тренерского совета… Я читал последние интервью Мутко, где он говорит о том, что он с тренером сборной определился. Если есть кандидатура, значит, есть и решение. Будем читать, узнавать о том, кто это», – сказал Ярцев.