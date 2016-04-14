Булыкин: «Хотелось бы получить должность в структуре «Динамо»

Дмитрий Булыкин, объявивший о завершении своей футбольной карьеры в конце прошлого месяца, рассказал о том, что хочет связать свое будущее с московским «Динамо».

«Я рассматриваю разные должности, но только не варианты с тренером и игроком. Меня устроило бы место в структуре клуба. Но кем меня видят, какие есть сейчас варианты, такие и рассмотрим. Если меня видят в клубе, то предложат какую-нибудь должность, если не видят – скажут: «Спасибо. Мы работать не будем», – отметил Булыкин.

Напомним, что за свою карьеру Булыкин успел поиграть за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуна», бельгийский «Андерлехт», голландские «Адо ден Хааг», «Аякс» и «Твенте». Последним клубом форварда стала нижегородская «Волга», за которую он выступал в 2013-2014 годах.