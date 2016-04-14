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    Акинфеев: «Мне уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания»

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, отпраздновавший свой 30-летний юбилей в день игры с «Мордовией» (7:1) в минувшем туре чемпионата России, рассказал о своих ожиданиях от матча с «Локомотивом» в 24 туре Премьер-лиги.

    – Расстроил ли вас один пропущенный мяч от «Мордовии"?

    – Совершенно нет. Он не мог расстроить, поскольку в тот день результат получился очень хорошим. Мне все-таки уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания.

    – Каков настрой на матч с «Локо"?

    – Хороший, боевой. Понимаем, что матч предстоит очень важный. И что будет происходить на поле – зависит от нас самих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 20:10
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 апреля 2016, 17:38

      главное в сборной внимание обращай ага

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 апреля 2016, 02:54

      И как это понимать? На пропущенный (пропущенные) гол не обращаю внимания... А для чего тебя вообще туда поставили, как манекена в магазине что-ли?

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 14 апреля 2016, 22:18

      а нужно

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 апреля 2016, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сколь же здесь уб?К%ков и мразей которые вместо благодарности только желчь извергают и помнят о игроке только неудачи.надеюсь вы все подавитесь скоро своей желчью.

      -5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 апреля 2016, 22:06

      Зачем блин, обращать внимание, если оно всё что не летит-залетает,а я пропускаю и пропускаю и не на что внимание не обращаю, ведь я ж рекордсмен Европы по пропу щенным мячам!!!

      -2
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 14 апреля 2016, 21:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно Игортан...Какие голы?Какой наХ футбол?Главное это дЭнги.У кого дЭнги тот и прав...P.S.Этому чудаку Ай.Кю. померить нужно.

      -4
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > mutabor0992 14 апреля 2016, 23:34

      Хорошо что тебе мерить не нужно, по твоему комментарию все понятно.

      1
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      Рейтинг: +64

      baltica 14 апреля 2016, 21:39

      Вот конь! Это твоя работа!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 апреля 2016, 21:37

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      Ну и правильно. Возраст такой. Чем больше пропустил, тем лучше.

      -4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 апреля 2016, 20:40

      Погребняк:
      ''Я не обращаю внимания на то, что совсем не забиваю, даже в пустые ворота, да даже на тренировке..
      Павлюченко:
      Братан, я совсем не играю, и вообще норм..

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ALeX-161-rus 15 апреля 2016, 16:22

      ха-ха

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 апреля 2016, 20:35

      Очень жаль, что это говорит в первую очередь не вратарь ЦСКА, а вратарь сборной!!.. Пропустил гол, значит не выручил, не спас, не подстраховал, не предвидел возможные ходы соперника и ошибки своей обороны.. РАБОТАТЬ НАДО НАД СОБОЙ, А НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ!!!!

      7
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > ALeX-161-rus 14 апреля 2016, 20:43

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      Если ты такой умный, что-же ты ему в лицо этого не скажешь? Сегодня в Москве с ним многие общались. Приехал бы, сказал ему... А то кудахтаешь, как баба.

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > redarmy83 14 апреля 2016, 20:47

      Сказал бы знаешь, можешь не верить.. Вот только ему было бы до одного места.. И ехать с Ростова ради этого??

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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > redarmy83 14 апреля 2016, 21:44

      Ну ты и учудил.Можно и Вове питерскому сказать...Только им,что Вове,что иГГорьку по большому барабану.Наивный.

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