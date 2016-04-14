Фонсека: «У «Шахтера» хорошо получается играть на контратаках»

Главный тренер «Браги» Паулу Фонсека пообещал не отходить от фирменного атакующего футбола в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Шахтера» на выезде.

«Нам противостоит очень сильный соперник, так что придется серьезно потрудиться. Но мы приехали сюда хорошо готовыми и с большими амбициями. Мы все прекрасно понимаем, насколько важно пройти в полуфинал Лиги Европы. Наша команда всегда действует в одном стиле, независимо от стадиона, соперника и страны, где мы играем. Стараемся доминировать, контролировать мяч, больше играть у чужих ворот и забивать.

Думаю, отчетный матч будет похож на поединок в Браге. Знаю, что «Шахтер» любит играть на контратаках. Как показала наша прошлая встреча, у него это достаточно хорошо получается, если не считать последние минуты. Так что, скорее всего, эта игра не будет сильно отличаться от первой, и все увидят интересный футбол», – сказал Фонсека.

Первый четвертьфинальный матч закончился в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.