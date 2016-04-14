Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газон на «Казань Арене» будет приведен в порядок к финалу Кубка России

    Газон на «Казань Арене», на котором пройдет финал Кубка России, будет приведен в порядок. Напомним, что футболисты и тренерский штаб «Рубина» высказались о неважном качестве газона после матча 23-го тура российской Премьер-лиги с московским «Динамо» (4:1).

    «Есть вопросы и замечания к газону, но речь о том, чтобы менять его, не ведется. По словам специалистов, консультирующих оргкомитет «Россия-2018», основа, корневая система газона в Казани находятся в хорошем рабочем состоянии.

    Разработана программа по рекомендации этой компании для приведения газона в нормативное состояние, и она выполняется сотрудниками «Казань Арены». Есть уверенность, что к дате финала Кубка России поле будет не только красиво выглядеть, но и также позитивно о нем будут отзываться те, кто будет играть», – сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

    Напомним, что финал Кубка России пройдет 2 мая.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11