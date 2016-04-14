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    Селихов заинтересовал «Зенит»

    Голкипер «Амкара» и молодежной сборной России Александр Селихов попал в сферу интересов «Зенита».

    Селекционеры петербургского клуба ищут варианты укрепления вратарской позиции. Конкретных действий по Селихову от представителей сине-бело-голубых не было, однако 22-летний голкипер входит в список трансферных приоритетов «Зенита» на период летнего межсезонья.

    Напомним, что в Селихове, который провел в этом сезоне РФПЛ 16 матчей, также заинтересован московский «Спартак».

    Источник: Известия

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    14.04.2016 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 апреля 2016, 18:39

      нет, а то сядет на лавку или в зенит-2

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 14 апреля 2016, 11:49

      если уйдёт из Амкара - сядет на лавку.

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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 14 апреля 2016, 11:23

      Селихов очень хорош для своих лет, и на входах так не лажает как Лодыгин. Надо брать!

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