Селихов заинтересовал «Зенит»

нет, а то сядет на лавку или в зенит-2
Голкипер «Амкара» и молодежной сборной России Александр Селихов попал в сферу интересов «Зенита».
Селекционеры петербургского клуба ищут варианты укрепления вратарской позиции. Конкретных действий по Селихову от представителей сине-бело-голубых не было, однако 22-летний голкипер входит в список трансферных приоритетов «Зенита» на период летнего межсезонья.
Напомним, что в Селихове, который провел в этом сезоне РФПЛ 16 матчей, также заинтересован московский «Спартак».