Селихов заинтересовал «Зенит»

Голкипер «Амкара» и молодежной сборной России Александр Селихов попал в сферу интересов «Зенита».

Селекционеры петербургского клуба ищут варианты укрепления вратарской позиции. Конкретных действий по Селихову от представителей сине-бело-голубых не было, однако 22-летний голкипер входит в список трансферных приоритетов «Зенита» на период летнего межсезонья.

Напомним, что в Селихове, который провел в этом сезоне РФПЛ 16 матчей, также заинтересован московский «Спартак».