Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» занялся поисками нового голкипера

    Московский «Спартак» в ближайшее летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую позицию. Как сообщает источник, селекционная служба красно-белых на днях получила задание составить список голкиперов, которые смогли бы конкурировать с Артемом Ребровым за место в составе, а в перспективе заменить его. В шорт-лист потенциальных новичков вошли Александр Беленов («Кубань»), Андрей Синицын («Краснодар») и Александр Селихов («Амкар»).

    «После ухода Антона Митрюшкина в швейцарский «Сьон» у «Спартака» практически не осталось альтернативного выбора во вратарской линии. Игрой Сергея Песьякова в команде не довольны, а голкиперы, выступающие в «Спартаке-2» и дубле, еще молоды и малоопытны. К Артему Реброву, по большому счету, претензий ни у тренерского штаба, ни у руководства нет. Однако достойную смену 32-летнему вратарю, по их мнению, пора уже искать. Поиски потенциальных новичков ведутся исключительно среди российских голкиперов. В «Спартаке» по-прежнему считают, что в условиях действующего лимита на легионеров заполнять вратарскую позицию иностранцем — непозволительная роскошь», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2016 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 8 апреля 2016, 13:13

      А прежний уже не устраивает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 11:45

      Ну теперь всё ясно! Оказывается, главная беда Спартака - это Артём Ребров! Не везёт Спартаку на Артёмок )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 8 апреля 2016, 10:45

      Хоть раз в академии кого нибудь поищите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 7 апреля 2016, 21:24

      Мне кажется это бессмыслено, Ребров играет хорошо, Спартаку надо укрепить защиту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 7 апреля 2016, 19:19

      Пора расформировать эту, с позволения сказать,
      "команду".

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Taps 7 апреля 2016, 19:25

      СКАЖИ ТЯЖЕЛО ЖИТЬ ТАКИМ ВОТ ИДИОТОМ КАК ТЫ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > Диктор 7 апреля 2016, 19:51

      идиоты как раз это краснобелые)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > VVM1964 7 апреля 2016, 20:55

      новая мода у лузеров через капс писать, что б хрюканье было более заметно?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > VVM1964 7 апреля 2016, 21:38

      тебя там нет=)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > Taps 8 апреля 2016, 00:01

      Ну давай всех расформируем кто ниже 3 места ,так что ли?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 7 апреля 2016, 18:49

      Может лучше защитников поищите центральных, по-крайней мере одного.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mahan 7 апреля 2016, 19:51

      Да проблема с защитниками у нас в каждой команде. Особенно центральными.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 апреля 2016, 18:21

      отдать митрюшкина чтоб искать нового вратаря.надо было больше игрового времени ему давать .и не надо было-бы искать.логики ноль.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 7 апреля 2016, 18:15

      зачем Митрюшкина отдали?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > alex-chelsea 7 апреля 2016, 19:53

      Затем что сами не знают. Сначала делают, а потом думы думают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VVM1964 7 апреля 2016, 21:03

      Может быть. Подробностей все равно не узнаем))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 апреля 2016, 18:09

      Селекционеров надо менять и пол состава

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > КАРАТ 7 апреля 2016, 18:48

      пол состава)))) а то ребров со штангами цалуется.федун подумает у кого пол сменить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ugar1 7 апреля 2016, 17:27

      харта

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11