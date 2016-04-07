Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» занялся поисками нового голкипера

7 апреля 2016, 14:30
44

Московский «Спартак» в ближайшее летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую позицию. Как сообщает источник, селекционная служба красно-белых на днях получила задание составить список голкиперов, которые смогли бы конкурировать с Артемом Ребровым за место в составе, а в перспективе заменить его. В шорт-лист потенциальных новичков вошли Александр Беленов («Кубань»), Андрей Синицын («Краснодар») и Александр Селихов («Амкар»).

«После ухода Антона Митрюшкина в швейцарский «Сьон» у «Спартака» практически не осталось альтернативного выбора во вратарской линии. Игрой Сергея Песьякова в команде не довольны, а голкиперы, выступающие в «Спартаке-2» и дубле, еще молоды и малоопытны. К Артему Реброву, по большому счету, претензий ни у тренерского штаба, ни у руководства нет. Однако достойную смену 32-летнему вратарю, по их мнению, пора уже искать. Поиски потенциальных новичков ведутся исключительно среди российских голкиперов. В «Спартаке» по-прежнему считают, что в условиях действующего лимита на легионеров заполнять вратарскую позицию иностранцем — непозволительная роскошь», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Беленов Александр Синицын Андрей Селихов Александр
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Doctor Klyde
1460029380
Селихов, не переходи туда, не губи свою прекрасную карьеру!
Ответить
vanesss1981
1460030365
плохому танцору...
Ответить
fadda
1460032405
Очередной бред от руководства Спартака.Митрюшкин является одним из самых перспективных молодых голкиперов России.Прошёл молодёжные/юношеские сборные страны .При том воспитанник клуба. -Требует достойный контракт-выгоняют из клуба.Уезжает играть в Европу. -Ищут молодого голкипера. Это ли не бред?)Пока в клубе будет Федун и его политика в отношении развития клуба ничего путнего в плане футбольных результатов не будет.Как бизнесмен он безусловно хорош,но как футбольный руководитель-за него говорит его прозвище #нольтрофеич
Ответить
jimkers
1460032727
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
Ответить
Sanni333
1460037354
вот она вся селекционная служба Спартака ... Отпустить Митрюшкина а теперь искать нового... Дно
Ответить
Beim
1460037677
Нужно лотералей менять и центр поля, а они думают о вратарей ну ппц, следующий сезон придётся опять болеть не за Спартак, а против зените? Или уже договорились с курбаном бердом, что он своих приведёт в центр поля?
Ответить
КАРАТ
1460041772
Селекционеров надо менять и пол состава
Ответить
alex-chelsea
1460042151
зачем Митрюшкина отдали?
Ответить
апоголлл
1460042465
отдать митрюшкина чтоб искать нового вратаря.надо было больше игрового времени ему давать .и не надо было-бы искать.логики ноль.
Ответить
Taps
1460045943
Пора расформировать эту, с позволения сказать, "команду".
Ответить
Главные новости
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
16
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Все новости
Все новости
Гладилин – о Батракове: «Локомотив» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
16
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
14
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
124
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
10
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+