«Спартак» занялся поисками нового голкипера

Московский «Спартак» в ближайшее летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую позицию. Как сообщает источник, селекционная служба красно-белых на днях получила задание составить список голкиперов, которые смогли бы конкурировать с Артемом Ребровым за место в составе, а в перспективе заменить его. В шорт-лист потенциальных новичков вошли Александр Беленов («Кубань»), Андрей Синицын («Краснодар») и Александр Селихов («Амкар»).

«После ухода Антона Митрюшкина в швейцарский «Сьон» у «Спартака» практически не осталось альтернативного выбора во вратарской линии. Игрой Сергея Песьякова в команде не довольны, а голкиперы, выступающие в «Спартаке-2» и дубле, еще молоды и малоопытны. К Артему Реброву, по большому счету, претензий ни у тренерского штаба, ни у руководства нет. Однако достойную смену 32-летнему вратарю, по их мнению, пора уже искать. Поиски потенциальных новичков ведутся исключительно среди российских голкиперов. В «Спартаке» по-прежнему считают, что в условиях действующего лимита на легионеров заполнять вратарскую позицию иностранцем — непозволительная роскошь», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.