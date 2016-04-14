Гвардиола в седьмой раз дошел со своей командой до полуфинала Лиги чемпионов

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Бенфику» по сумме двух матчей (1:0, 2:2). Таким образом, наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола в седьмой вывел возглавляемую им команду в предпоследнюю стадию турнира. Четырежды ему удавалось это с «Барселоной», и три раза, соответственно, с «Баварией».

Теперь на счету испанского специалиста столько же выступлений в 1/2 финала самого престижного клубного европейского турнира, сколько и у Алекса Фергюсоном с Карло Анчелотти.