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    Уткин: «Матч ТВ» запретил Стогниенко комментировать Евро на Первом канале»

    Спортивный комментатор Василий Уткин дал понять, что информация о его сотрудничестве с Первым каналом во время матчей чемпионата Европы-2016 имеет под собой основания. Тем не менее, он не стал раскрывать каких-либо подробностей.

    Вас действительно ангажировал на Евро Первый канал?

    – Без комментариев. Можете даже написать, что я бросил трубку. Хотя нет, кое-что скажу. Почему, например, никто не задается вопросом о комментаторах Евро на ВГТРК, где покажут половину матчей? Ведь там просто некому комментировать. Физически. И самое интересное, хотя вам никто не скажет этого официально, а я знаю из первых рук, – «Матч ТВ» запретил сотрудничать с ВГТРК Владимиру Стогниенко. Хотя предварительная договоренность у него была. Теперь же ходит убитый.

    Почему случился запрет, если была договоренность?

    – Сформулировано, насколько я знаю, было так: «По согласованию сторон». Но бывший генеральный директор «Матч-ТВ» Александр Вронский уже не работает на канале. Без него стороны ничего не согласовывают. А своих комментаторов на канале нет. За исключением Губерниева, который работает на «Матч ТВ», но является советником одного из руководителей ВГТРК. У Первого канала есть своя спортивная редакция. У ВГТРК все это замыкалось на «Россию-2», только этого канала больше не существует.

    Но ведь все равно руководство ВГТРК придет на поклон к «Матч ТВ». Откуда еще взять комментаторов?

    – Проблема, наверное, как-то решится, но что должен чувствовать Стогниенко? Он хороший правильный парень, «отличник». Обо всем договорился, все предусмотрел. Бац – говорят «нет». А Володя, на всякий случай, – голос двух последних чемпионатов мира.

    Вернемся к вам и Первому каналу. Новость не похожа на утку.

    – В общем, это действительно бродит по сети, причем без всякого моего участия.

    Говорят, что вам поступило предложение, и что уже состоялся ваш контакт с одним из руководителей Первого канала. Дело уже дошло до распределения матчей?

    – Об этом тоже ничего не скажу. Но здравый смысл подсказывает, что сложная логистика чемпионата требует заблаговременных шагов.

    И в рамках этой логистики первый матч сборной России против Англии комментирует…

    – Нет. Прочерк. Молчание. Тем более что если я и буду его комментировать, то не один.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2016 23:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 апреля 2016, 07:42

      Напустил Васька туману!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 14 апреля 2016, 05:46

      Жалко,если Стогниенко не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2016, 01:59

      Люблю слушать комментарии Трушечкина, Ганича и Стогниенко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 апреля 2016, 00:08

      Стогниенко действительно сейчас лучший.

      11
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > ШарКий вояж в ТуЛузу 14 апреля 2016, 00:13

      +100

      0
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