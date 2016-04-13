Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу

Футболисты московского «Спартака» провели тренировочные занятия накануне матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

Помимо защитника красно-белых Дмитрия Комбарова, восстановившегося от повреждения, в общей группе также занимались шесть игроков «Спартака-2»: Илья Кутепов, Сергей Брызгалов, Денис Кутин, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.