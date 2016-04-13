Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ БОМБАРДИР!!!
ТО, ЧТО КОМБАРОВ ВЫЛЕЧИЛ СВОЙ ПРЫЩИК, НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОН БУДЕТ ИГРАТЬ С ГАЗПРОЕКТОМ. У НЕГО 2-Х МАТЧЕВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ!!! И БУДЬ ОН ТРИЖДЫ ЗДОРОВ, ЭТУ ИГРУ ОН ПРОПУСКАЕТ!
Футболисты московского «Спартака» провели тренировочные занятия накануне матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».
Помимо защитника красно-белых Дмитрия Комбарова, восстановившегося от повреждения, в общей группе также занимались шесть игроков «Спартака-2»: Илья Кутепов, Сергей Брызгалов, Денис Кутин, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.
Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.