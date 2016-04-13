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    Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу

    Футболисты московского «Спартака» провели тренировочные занятия накануне матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом».

    Помимо защитника красно-белых Дмитрия Комбарова, восстановившегося от повреждения, в общей группе также занимались шесть игроков «Спартака-2»: Илья Кутепов, Сергей Брызгалов, Денис Кутин, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев и Георгий Мелкадзе.

    Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.04.2016 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 15:10

      МНОГОУВАЖАЕМЫЙ БОМБАРДИР!!!
      ТО, ЧТО КОМБАРОВ ВЫЛЕЧИЛ СВОЙ ПРЫЩИК, НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОН БУДЕТ ИГРАТЬ С ГАЗПРОЕКТОМ. У НЕГО 2-Х МАТЧЕВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ!!! И БУДЬ ОН ТРИЖДЫ ЗДОРОВ, ЭТУ ИГРУ ОН ПРОПУСКАЕТ!

      -1
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