Руни вернется в строй к матчу с «Вест Хэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне восстанавливающийся от травмы колена, вернется в строй к четвертьфинальному матчу Кубка Англии, в котором манкунианцам будет противостоять лондонский «Вест Хэм».

Ожидается, что форвард попадет в заявку на матч, но начнет встречу со скамейки запасных. Последний раз Руни в рамках Премьер-лиги выходил на поле 13 февраля нынешнего года в матче с «Сандерлендом». В понедельник футболист принял участие в матче молодежного турнира против «Миддлсбро».