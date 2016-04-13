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    Бородюк рассказал о причинах ухода из «Кайрата»

    Российский специалист Александр Бородюк рассказал о причинах своего решения покинуть «Кайрат». По словам Бородюка, его уход не связан с результатами команды.

    «Старт действительно получился неудачным, но в первых трех турах длинный турнир никто и никогда еще не проигрывал. Причина моего ухода не лежит в спортивной плоскости. Расшифровывать, уж извините, не буду. Большинство футболистов просило меня остаться? Да, и я очень благодарен ребятам за это. Но решение к тому времени уже было принято.

    В целом ощущения остались самые положительные. Познакомился с хорошими людьми – в Казахстане они в массе своей очень приветливы и доброжелательны. Получил новый интересный опыт. И еще раз убедился в правоте тезиса, который всегда повторяет Гус Хиддинк: своим принципам изменять нельзя ни при каких обстоятельствах.

    Уровень чемпионата Казахстана показался достаточно высоким. И самое главное – этот чемпионат прогрессирует. У меня нет боязни, что столь быстрый отъезд из Алма-Аты может ударить по тренерской репутации. Домыслить и написать, конечно, могут все что угодно, но профессионалы ситуацию прекрасно понимают. А для меня только их мнение существенно. Газзаев, Ярцев, Хиддинк, Адвокат, Семин, Игнатьев – вот люди, с которыми я работал и к которым прислушиваюсь. И именно их оценки, что важно, влияют на всю нашу профессиональную среду. А что думают остальные, мне по большому счету все равно», — сказал он.

    Напомним, что Бородюк рассторг контракт с «Кайратом» уже после третьего тура в чемпионате Казахстана.

    Источник: Спортфакт

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    13.04.2016 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 апреля 2016, 11:32

      пиздец уж рассказал, хуйню какую то прогнал. заебали они уже что то там мутить и потом молчать об этом

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