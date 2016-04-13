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    Черевченко: «Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, надену смокинг»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что наденет смокинг, если железнодорожники пробьются в Лигу чемпионов. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

    – Вы и в стиле одежды такого же постоянства придерживаетесь. Всегда в спортивном костюме или куртке. Что должно произойти, чтобы вы надели классический костюм и галстук?

    – Ничего. Рассуждаю так: человек носит те вещи, в которых ему удобно. Придерживаюсь повседневного стиля, «кэжуал». Но, говорят, мне идет классический костюм – недавно приходил в нем на эфир «Матч ТВ».

    – Если «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов, увидим вас в костюме?

    – В смокинге! Дело за малым: осталось только в Лигу чемпионов выйти. Ну а если серьезно, то борьба за медали и еврокубки предстоит очень суровая, до последнего тура.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2016 01:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6093

      subbotaspartak 13 апреля 2016, 17:49

      Готовь безрукавку

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > subbotaspartak 13 апреля 2016, 22:18

      Ну тогда вашему можно смело майку-алкашку напялить! )))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2016, 09:07

      не надо Игорь вы в выходные проиграете коням и можно попращаться не только с ЛЧ но и с ЛЕ

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 апреля 2016, 08:58

      Ну одеть смокинг это не усы сбрить)))

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 апреля 2016, 08:57

      не видеть тебе смокинга как своих ушей с такой игрой. Мертвый Шкулетич, однообразные атаки, которые и атаками назвать нельзя. Так что, ходи в спортивном костюме. Он тоже тебе к лицу.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 апреля 2016, 08:54

      Одевай смокинг и приезжай в Ростов,ждём)))

      -2
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 13 апреля 2016, 08:52

      как бы без штанов не остаться, а он о смокинге

      -2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 апреля 2016, 08:31

      Попробуй наоборот.

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 апреля 2016, 08:18

      ловим на слове)

      0
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 13 апреля 2016, 08:14

      В ЛЧ с такой игрой и мёртвым нападением делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 13 апреля 2016, 08:02

      Если будут играть, как с КС, то в ЛЕ бы остаться. Атаки флангами и заброс на Шкулетича, от которого мяч отскакивает, как от дерева. Хенти надо выпускать на весь матч

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