Чанов: «Акинфеев должен входить в пятерку лучших голкиперов мира»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев должен входить в пятерку лучших вратарей мира. Напомним, ранее The Telegraph включил россиянина в 20-ку сильнейших, расположив его на 14-м месте.

– Вас скорее порадовало, что Акинфеева включили в двадцатку, или удивило, что он не попал в десятку?

– Мне кажется, Игорь должен стоять гораздо выше 14-го места. Нынешняя позиция объясняется тем, что ЦСКА не участвует сейчас в Лиге чемпионов.

– Два года назад вы говорили, что Игорь входит в топ-5 лучших вратарей мира. Не поменяли своего мнения?

– Нет, не поменял. Ничего не изменилось. Новые вратари появляются, только Игорь не стал играть слабее. Однозначно, Акинфеев – в десятке.

– Значит, не в топ-5, а в топ-10?

– Да нет, пожалуй, опять включу его в пятерку. Игорь держит уровень! Раньше вратари получали приз лучшего голкипера страны только в 30 лет. А Игорь «выстрелил» в 17 лет и до сих пор держит планку. Его ругают, а посмотрите, сколько лет он стоит бессменно. Не забывайте и про тяжелые травмы. А он восстанавливается и дальше совершает сэйвы.