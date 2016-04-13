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  • Чанов: «Акинфеев должен входить в пятерку лучших голкиперов мира»

Чанов: «Акинфеев должен входить в пятерку лучших голкиперов мира»

13 апреля 2016, 00:16
34

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев должен входить в пятерку лучших вратарей мира. Напомним, ранее The Telegraph включил россиянина в 20-ку сильнейших, расположив его на 14-м месте.

– Вас скорее порадовало, что Акинфеева включили в двадцатку, или удивило, что он не попал в десятку?

– Мне кажется, Игорь должен стоять гораздо выше 14-го места. Нынешняя позиция объясняется тем, что ЦСКА не участвует сейчас в Лиге чемпионов.

– Два года назад вы говорили, что Игорь входит в топ-5 лучших вратарей мира. Не поменяли своего мнения?

– Нет, не поменял. Ничего не изменилось. Новые вратари появляются, только Игорь не стал играть слабее. Однозначно, Акинфеев – в десятке.

– Значит, не в топ-5, а в топ-10?

– Да нет, пожалуй, опять включу его в пятерку. Игорь держит уровень! Раньше вратари получали приз лучшего голкипера страны только в 30 лет. А Игорь «выстрелил» в 17 лет и до сих пор держит планку. Его ругают, а посмотрите, сколько лет он стоит бессменно. Не забывайте и про тяжелые травмы. А он восстанавливается и дальше совершает сэйвы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (34)
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Зенит 2015
1460499648
Хоть меня и считают конененавистником, кем естественно я не являюсь, но я считаю что Игорька-Мордобойца можно поставить рядом с Чехом. Два славянина лучшие голкиперы мира и к ним подбирается третий славянин с фамилией Лодыгин.
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zenit888
1460502234
Чанов с дуба упал.
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Тяп-Ляп.
1460509270
За счёт своего непобиваемого рекорда.
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АртурZaСМ
1460517557
Какая наф.иг пятерка??? он даже в двадцадку не должен входить...
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bolela_16
1460519056
Акинфеев на закате, но марку держит и многим молодым вратарям даст фору....
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Обер-КанцлерЪ
1460525851
Как совместить супер-рекорд Акинфеева и вот это заявление?
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Psih86
1460528623
При всем уважении к Игорю он даже в 20 не входит,за последнии 5-6 лет он практически не выручал в важных матчах не ЛЧ,не в сборной!!!!смешно,какой вообще топ....просто вратарь,он был не плох но это было так давно,надо было уезжать если звали!!!!
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BarcelonianDestroyer
1460530064
Приз лучшая дырка мира это сильно,какая нафиг пятерка??? Ему и 20 это много,это абсурд,по вашему мнению тер штеген хуже Акинфеева????что бы включить его в топ 5 надо обкуриться , бухнуть и перебрать наркотиков
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Boniel+
1460532337
Игра Акинфеева не изменилась,когда этому парню было 17 лет.Дожил до 30,а мастерства не прибавилось.Реакция нулевая,акробатика отсутствует,на выходах никакой,даже мяч не научился выкатывать,бросает и тот скачет,пока его не обработает игрок,или бросает в борьбу.Вроде бы мелочи,но если ты это делаешь плохо значит ошибся профессией.
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росс
1460535562
Пару "плюх - бабочек" словит на ЧЕ, как в Бразилии на мировом чемпионате, затем продлит свой рекорд в ЛЧ, и место в тройке самых неуклюжих вратарей ему обеспечено.
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