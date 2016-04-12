Жалле согласовал новый контракт с «Лионом»

«Лион» смог договориться о пролонгации действующего контракта с защитником Кристофом Жалле. Официально об этом будет объявлено в среду, 13 апреля, на специальной пресс-конференции.

Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2017 года. В текущем сезоне Жалле провел в чемпионате Франции 21 матч, в которых отличился одним забитым голом, а также четырьмя результативными передачами. В Лиге чемпионов он четыре раза выходил на поле. В этих играх он еще раз поразил ворота, отдав четыре передачи.