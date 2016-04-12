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    Малоян: «Сейчас выплачиваются деньги за декабрь»

    Нападающий «Шинника» Артур Малоян считает, что долги клуба отвлекают игроков от футбола.

    «Сложно обстоят дела в клубе. Сейчас выплачиваются деньги за декабрь, и то не полностью. Обещания обещаниями, но мы уже просто играем в футбол, как мальчики. Положительно эта ситуация, конечно, на нас не влияет. Было бы лучше, если бы все выплачивалось полностью и вовремя», – признался Малоян.

    Напомним, что футболисты «Шинника» написали письмо министру спорта РФ и главе РФС Виталию Мутко из-за долгов клуба в размере 180 млн рублей.

    Источник: ТАСС

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    12.04.2016 17:10
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