Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малоян: «У игроков «Шинника» закончилось терпение»

    Полузащитник «Шинника» Артур Малоян назвал причину, которая побудила игроков ярославской команды написать коллективное письмо министру спорта Виталию Мутко.

    «Я бы не сказал, что это шаг отчаяния с нашей стороны. В такое состояние мы не впадаем. Верим, что ситуация с финансовым вопросом образуется и начнутся выплаты. Терпение просто закончилось после постоянных обещаний, что, образно говоря, завтра будут деньги. На самом деле возникают ситуации, когда этими «завтраками» кормят. В итоге в дальнейшем не остаeтся денег для того, чтобы содержать семью. Были и такие трудные месяцы. В связи с этим решили обратиться к министру спорта России Виталию Мутко. Ребята всe-таки старались и зарабатывали деньги своим здоровьем. Нам надоело, что нас кормят «завтраками», и мы пошли на возможную для нас меру — обратились к Мутко. Мы единогласно решили это сделать на общекомандном собрании. Теперь постараемся выправить ситуацию уже сами, коли у руководителей это не получается сделать.

    Эта ситуация не влияла на все наши последние игры. До начала официальных матчей мы постоянно вели полемику с руководителями области и руководством клуба по финансовому вопросу. Поэтому на первые два тура, думаю, данная ситуация повлияла. А в дальнейшем мы собрались и провели достаточно неплохие матчи.

    Высшее руководство может помочь «Шиннику» справиться с этой ситуацией. У них есть все рычаги. Для высшего руководства деньги, которые должны нам в клубе, представляют довольно небольшую сумму. Для обычных людей 180 млн рублей — это достаточно серьeзные средства. Но для российского футбола это маленькая сумма. Надеюсь, что нам помогут», – сказал Малоян.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2016 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 апреля 2016, 22:14

      Оставался бы в Туле лучше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11