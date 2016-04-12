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    Георгий Габулов: «В обороне «Динамо» не все гладко»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Георгий Габулов перед матчем 24-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» вспоминает две предыдущие встречи с москвичами в этом сезоне.

    «В обоих матчах мы не смогли реализовать свои моменты. Думаю, в ближайшем противостоянии будем действовать гораздо агрессивнее в атаке. С «Динамо» мы соседствуем в турнирной таблице, а последние игры москвичей показывают, что в обороне у них не все гладко. Этим нужно пользоваться, забивать свои мячи и побеждать. И, конечно, внимательно играть в обороне – «Динамо» в защите тоже отсиживаться не будет. Вообще, о другом исходе, кроме победы, даже не думаем. Нам нужны очки», – заявил Габулов.

    Напомним, что «Крылья Советов» в этом сезоне встречались дважды с «Динамо» – в чемпионате (0:0) и в Кубке России (0:1). Очередная встреча намечена на воскресенье, 17 апреля.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    12.04.2016 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 апреля 2016, 07:56

      Пора уже и динамовцам победить

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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 апреля 2016, 17:39

      Не, не, не, не может быть! Не верю, чтоб таким способом нас готовили к тому, что Вова Жоре подыграет...))

      ... хотя-а-а-а................)

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