Бенальо: «Задача «Вольфсбурга» – сыграть как в первом матче»

Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо рассчитывает максимально осложнить жизнь футболистам «Реала» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Играть на «Сантьяго Бернабеу» всегда трудно. Наши оппоненты постараются сделать все, чтобы переломить ход противостояния.

Наша цель – сыграть так же, как в первом матче. Мы хотим осложнить жизнь мадридцам. Они не забили ни одного гола на «Вольфсбург Арене». Если мы забьем на выезде, то у нас будут очень хорошие шансы пройти дальше. Мы покажем свой лучший футбол и посмотрим, что произойдет», – заявил голкипер сборной Швейцарии.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча пройдет во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени в Мадриде.