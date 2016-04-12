Игроки «Мордовии» не получают зарплату с начала года

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал, что клуб задолжал своим игрокам зарплату за три месяца, а премиальные выплаты игроки получали последний раз за август прошлого года.

«Тяжело говорить на эту тему. Насколько я знаю, пока никто из ребят в суд на клуб не подавал. Надеемся, что «Мордовия» все заплатит. Сейчас мне должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года.

Сказали, что до 15-го апреля закроют вопрос с премиальными за прошлый год, плюс дадут одну зарплату. А до 25 числа выдадут еще одну. Но верится руководству с трудом, потому что задержка зарплаты на 2-3 месяца происходит постоянно с начала сезона», – рассказал Стеванович.

Стоит отметить, что «Мордовия» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками после 23 матчей.