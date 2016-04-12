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Игроки «Мордовии» не получают зарплату с начала года

12 апреля 2016, 13:41
13

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал, что клуб задолжал своим игрокам зарплату за три месяца, а премиальные выплаты игроки получали последний раз за август прошлого года.

«Тяжело говорить на эту тему. Насколько я знаю, пока никто из ребят в суд на клуб не подавал. Надеемся, что «Мордовия» все заплатит. Сейчас мне должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года.

Сказали, что до 15-го апреля закроют вопрос с премиальными за прошлый год, плюс дадут одну зарплату. А до 25 числа выдадут еще одну. Но верится руководству с трудом, потому что задержка зарплаты на 2-3 месяца происходит постоянно с начала сезона», – рассказал Стеванович.

Стоит отметить, что «Мордовия» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками после 23 матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Мордовия Стеванович Далибор
Комментарии (13)
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Igorello97
1460459778
Походу Кубань не одна
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zenitforever2015
1460461636
Это не повод , чтобы так ложиться под коней...
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BarcelonianDestroyer
1460463036
Да,ну боллещткт Мордовии надолго запомнят,что три сезона подряд их команда была в РФПЛ,сейчас ФНЛ это максимум... Жаль
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maygli
1460463293
А премиальные за что?!? За последнее место?
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BlackX
1460475201
Ну серьёзно господа, Гинер купил, Гинер купил, да он блин благотворительностью занимается, у ребят вон премиальных на ролтон не хватает, так что может ещё пару раз купить)
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Zeff
1460476476
Переименовать в Светотехнику и в ЛФЛ.
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никита голоян
1460478430
с таким футболом, игрокам самим платить надо...
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PNZ1985
1460480524
Цемента не хватает ))
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fakel-vrn
1460481963
зато радости сколько будет, во время получки...вон павлюченко до сих пор не знает куда их теперь девать)))
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1460482020
У нас пол чемпа не получают зар.плату и норм.
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