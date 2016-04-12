Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес готов пойти по стопам Тотти или Валерона, играя в футбол до 40 лет.

«Я надеюсь стать Тотти или Валероном для «Атлетико», но пока мне рано говорить об этом. Надеюсь, что я смогу повторить их путь и провести в футболе столько лет, сколько и они», – сказал Торрес.

В текущем розыгрыше Примеры Торрес провел 24 матча, в которых забил семь голов и отметился тремя результативными передачами. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей и один гол.