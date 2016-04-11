Румменигге: «Приглашаю Гетце к себе в офис на беседу о его будущем»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что будущее Марио Гетце будет обсуждаться после завершения сезона.
«Сейчас важный отрезок, так что нам нужно сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас.
Когда закончатся все эти игры, я приглашаю Марио в мой офис, где мы побеседуем о его будущем.
Все остальное – спекуляции. Ни Марио, ни его агент ничего не говорили по этому поводу», – сказал Румменигге.
Ранее появлялась информация о том, что интерес к Гетце проявляют «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».
Источник: Goal.com