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  • Дзампарини: «Серия Б – это не конец света, я уже вылетал туда с Дибалой и Иличичем в составе»

Дзампарини: «Серия Б – это не конец света, я уже вылетал туда с Дибалой и Иличичем в составе»

11 апреля 2016, 22:00

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини оценил турнирные перспективы команды. Напомним, сегодня «Палермо» уволил главного тренера Вальтера Новеллино, сменив наставника в девятый раз за сезон.

«Мы уже одной ногой в Серии Б, мы не сможем выжить. Попадание в Серию Б – это не конец света, я уже вылетал туда с Дибалой и Иличичем в составе.

В последний раз понижение в классе стоило мне 30 миллионов евро, но в этот раз хотя бы предусмотрены страховочные выплаты клубам, которые вылетают из Серии А.

Если же мы останемся, то я продам клуб. А если продать не получится, то в любом случае я уйду в отставку с поста президента», – сказал Дзампарини.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Палермо
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