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    Новеллино уволен с поста наставника «Палермо»

    Наставник «Палермо» Вальтер Новеллино заявил, что клуб освободил его с занимаемой должности.

    «Я могу подтвердить, что был освобожден от своих обязанностей. Все, что я могу сказать – я очень разочарован и опечален. Спасибо футболистам, болельщикам и руководству», – цитирует сказал Новеллино.

    Специалист стал восьмым тренером, который был покинул поста наставника «росанеро» в течении этого сезона. До Новеллино сицилийскую команду возглавляли Беппе Якини (дважды), Давиде Баллардини, Фабио Вивиани, Гильермо Скелотто, Джованни Тедеско и Джованни Боси.

    Ранее сообщалось, что президент «Палермо» Маурицио Дзампарини намерен продать клуб по завершении нынешнего сезона.

    По итогам 32-х туров Серии А «орлы» располагаются на 17-м месте в таблице с 28-ю очками в активе.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2016 19:16
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