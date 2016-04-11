Де Зеув: «Никогда в жизни не был пьяным, но зато в детстве пробовал траву»

Бывший хавбек «Спартака» Деми де Зеув признался, что никогда не испытывал алкогольного опьянения, так как не разделяет пристрастия к алкогольным напиткам. Тем не менее, по словам голландца, в юности ему довелось попробовать покурить травку.

«Я вообще никогда в жизни не испытывал состояния опьянения. Могу позволить себе бокал вина или, например, легко попробую рюмку водки в России, но не более. Не понимаю, зачем вообще накачиваться алкоголем?!

Кофешопы в Амстердаме? Это экзотика для туриста. Зайдите в любой – вы не увидите там голландцев. Я попробовал траву в юности. Стало так плохо, что с того времени я больше не курил. Тем более, в футболе вообще-то есть еще и допинг-контроль», – сказал де Зеув.