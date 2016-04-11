К игре с «Амкаром» «Мордовию» будет готовить Мустафин

К матчу 24-го тура РФПЛ против «Амкара» «Мордовия» буде готовиться под руководством Марата Мустафина. Об этом сообщил пресс-атташе саранского клуба Виталий Лаптев.

«На данный момент Марат Мустафин продолжает исполнять обязанности главного тренера. Сегодня в 18:30 состоится запланированная тренировка к матчу с «Амкаром». Собрания, которое было запланировано на понедельник, сегодня не будет», – сказал Лаптев.

Напомним, что накануне поединка прошлого тура с ЦСКА «Мордовию» покинул главный тренер Андрей Гордеев, сославшись на семейные обстоятельства.