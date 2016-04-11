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    Булыкин: «Вопрос с работой в «Динамо» должен решиться к концу недели»

    Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что вопрос с его работой в стане бело-голубых решится к концу текущей недели. По словам футболиста, в настоящее время продолжаются переговоры с руководством столичного клуба.

    «Пока все в стадии переговоров. Что в итоге решится, неизвестно. Думаю, окончательно все станет понятно к концу недели», – сказал Булыкин.

    Напомним, что решении о завершении карьеры нападающий принял в конце марта, немногим позднее заявив, что хотел бы попробовать себя в «Динамо» в качестве тренера.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2016 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 апреля 2016, 04:52

      А почему бы и не попробовать? Игроком был не плохим, может получится стать не плохим тренером

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 11 апреля 2016, 20:26

      ))) булыкин ))))

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 11 апреля 2016, 17:57

      Вот даже ссать некуда, обсос

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