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    «Ред Булл» пытается договориться о переходе Даббура

    Форвард «Грассхоппера» Мунас Даббур, активный интерес к которому проявляет ЦСКА, проведет в Зальцбурге встречу с главным тренером «Ред Булла» Оскаром Гарсией. Специалист выражает жгучее желание видеть израильтянина в своей команде, с которым ему уже доводилось работать в тель-авивском «Маккаби».

    «Ред Булл» предпринимал попытку приобрести Даббура в период прошедшего трансферного окна за 5,7 миллиона евро, но столкнулся с отказом руководства швейцарского клуба.

    Напомним, не так давно встречу с израильским игроком провел главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий с целью обсудить детали вероятного контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 14:28
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