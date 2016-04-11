Мендеш прилетел в Москву для переговоров с «Динамо»

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, футбольный агент Жорже Мендеш прилетел в столицу России, где проведет диалог с руководством «Динамо». Сегодня он встретится с председателем общества «Динамо» Владимиром Проничевым. Сообщается, что Мендеш станет консультантом бело-голубых по трансферным вопросам.

Как стало известно ранее, агент также намерен пообщаться с наставником команды Андреем Кобелевым. Свои обязанности Мендеш начнет исполнять, скорее всего, с лета этого года. Напомним, португалец уже сотрудничал с «Динамо» в 2005-м году.