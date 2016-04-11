Наушники от Monster и атрибутика болельщика – за победу в Конкурсе прогнозов

Апрельский розыгрыш Конкурса прогнозов в самом разгаре – за призовые места борются уже почти 3000 человек.
Пять лучших игроков КП к концу апрельского сезона получат призы от «Бомбардира», а именно:
1 место – крутейшие беспроводные наушники iSport Freedom от Monster, а также интервью с победителем на «Бомбардире»!
2 место – не менее крутые наушники Monster iSport Strive.
3 место – классный футбольный мяч.
4 и 5 места – интригующий подарок – набор болельщика сборной России. А что в него входит – узнают призеры Конкурса.
Удачи!
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Источник: Бомбардир.ру