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    Мутко: «Позднее начало воскресных матчей выгодно ТВ, но никак не болельщикам»

    Президент РФС Виталий Мутко после матча 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Кубань» (2:2) отметил, что начинать матчи в столь позднее время в воскресенье – не слишком удачное решение, так как больше всего в этом случае страдают болельщики, пришедшие на стадион.

    – Болельщики жаловались, что в 19.30 поздно начинать воскресный матч.

    – Уже говорил об этом. Не надо подстраиваться под интересы телевидения, подстраиваться надо под болельщиков. ТВ, конечно, расстроится. Надо думать, как болельщикам доехать до дома. Не надо гоняться. Вы продаете права, матч ваш – вы диктуете правила. Конечно, в 19.30 в воскресенье немножко поздновато. Вот 17.00 – было бы нормальное время. Когда был мальчишкой, всегда знали, что в пять часов вечера посмотрю матч «Динамо» Киев – «Спартак».

    – Планируете поездку на «Зенит» – «Спартак"?

    – Очень сложно будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 01:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +427

      policepnz 11 апреля 2016, 09:51

      Зенит Спартак 6 0

      -1
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      Рейтинг: +5

      samara94 11 апреля 2016, 08:03

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Reets 11 апреля 2016, 07:48

      Всем все равно не угодить, особенно что касается времени начала матча. Страна у нас большая, вот и получается, у одних жопа мерзнет, у других потеет.

      0
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      Рейтинг: +26

      crusadere 11 апреля 2016, 07:00

      Главное чтобы не сделали хуже

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 апреля 2016, 06:59

      Чудеса да и только, неужели вспомнили, что есть болельщики?

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 11 апреля 2016, 05:55

      Ясен хер ,чем раньше, тем лучше!!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 апреля 2016, 05:05

      ну да в 17 самое то и по телеку смотреть восточной части страны

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > anri1703 11 апреля 2016, 05:36

      Абсолютно правы!!! Восточная Сибирь и Дальний Восток (в особенности) очень сильно страдают от поздних трансляций!!!

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 11 апреля 2016, 02:38

      Мудко что спартач?

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      Рейтинг: +151

      VITPO 11 апреля 2016, 02:21

      Да,хотелось бы пораньше.

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