Кононов: «Состояние стресса помогает «Краснодару» держаться в тонусе»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча 23-го тура РФПЛ с «Уралом» (6:0) отметил, что состояние стресса может быть полезным для его команды, так как не дает игрокам расслабляться.

«Почему произошло преображение в игре «Краснодара»? Я уже говорил, что ребята хорошо работают на тренировках. Им дается довольно насыщенная индивидуальная и командная программа. Считаю, что только труд позволяет игрокам прогрессировать. Конечно, этот труд должен влиять и на результат.

Две последние игры сложились для нас хорошо. Не будем загадывать, что будет в следующей игре или еще дальше. Нам нужно спокойно готовиться, быть мотивированными. В определенном смысле нам даже нужно быть под стрессом, чтобы не расслабляться», – сказал Кононов.