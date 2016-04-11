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    Глушаков: «Спартаку» в оставшихся матчах отступать некуда»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после игры 23-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) заявил, что красно-белым в оставшихся матчах нужно биться до последнего, чтобы иметь возможность побороться за Лигу чемпионов.

    – Слышали, что для болельщиков «Спартака» серьезно подняли цены на игру в Санкт-Петербурге?

    – Если честно, видел только, когда ехал в автобусе, краем глаза строку про это, заметил, что там написана фамилия Мутко. Сейчас обязательно ознакомлюсь подробнее.

    – Как на ничью отреагировал в раздевалке Дмитрий Аленичев?

    – Я ничего пока не слышал. Может, он что-то сказал, когда я в душе был.

    – Потеря очков окончательно хоронит шансы «Спартака» на Лигу чемпионов?

    – Шансы есть всегда. Впереди есть матчи, нужно до последнего биться. Отступать некуда. Играем, выкладываемся, но, к сожалению, результата пока нет – а это самое главное.

    – А сегодня, считаете, результат по игре? Или «Спартак» заслужил победу?

    – Думаю, мы больше заслуживали выиграть. Но в концовке могли пропустить и вовсе проиграть. А так у нас и Зе Луиш в первом тайме не забил, и Квинси со штрафного чуть-чуть не попал. Если вспоминать и перечислять, то хороших моментов у нас набралось немало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 00:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 апреля 2016, 13:40

      Шансы на ЛЧ? Уже только в следующем сезоне, возможно...

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 апреля 2016, 10:40

      Спартак разочаровал, а Кубань - молодцы.

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 11 апреля 2016, 06:56

      Как некуда? А пердив?
      Чёрт, не заметил что подобный пост внизу уже есть. Всё равно он актуален.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2016, 06:44

      Ну так и не допустите больше оплошностей...................
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      1
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 11 апреля 2016, 06:25

      Ну какая Спартаку ЛЧ? Только позориться!

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