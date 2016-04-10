Газзаев: «Пусть журналисты дадут Кобелеву поработать»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал результаты и место в таблице «Динамо», отметив, что главному тренеру бело-голубых Андрею Кобелеву нужно дать возможность спокойно поработать.

Напомним, в двух последних турах «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Краснодара» (1:4) и «Рубина» (1:4). На данный момент столичный клуб располагается на 11-м месте.

«Согласен, что за результат всегда отвечает тренер, это даже не обсуждается. Сейчас у «Динамо» большие проблемы в обороне, но обороняются не только четыре человека, а вся команда. Поэтому и требования к игрокам должны быть, чтобы более ответственно подходили.

Мне кажется, состав у «Динамо» неплохой – хорошая молодежь, опытные игроки. Конечно, болельщики ждут результата. Но я не думаю, что Кобелева нужно увольнять. Его надо оставить до конца сезона.

Возглавить «Динамо"? Это невозможно, у меня сейчас совсем другие планы. Я за Кобелева, пусть он работает. Попросил бы журналистов дать ему поработать», – сказал Газзаев.