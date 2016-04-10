Селезнев: «Не хватило реализации, чтобы победить «Спартак»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев остался неудовлетворен ничьей в игре 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». По словам игрока, краснодарцы имели большие шансы увезти из Москвы три очка

– Тяжело оценивать результат. Набрали одно очко, хотя могли как три взять, так и проиграть. По игре скорее были ближе к победе.

– Эта игра скорее в плюс?

– Выездная ничья со «Спартаком» – хороший результат. Но шансов победить было больше.

– Чего не хватило? Реализации?

– Именно.

– Свою игру как оцените?

– Никогда этого не делаю. Если нападающий не забил, значит, сделал свою работу не очень хорошо. С другой стороны, помогал, чем мог, в обороне.