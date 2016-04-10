Сумасшедший удар Аподи и спасительный гол Промеса в матче «Спартак» – «Кубань»

мда про матч с ростовом молчу)))! но тут первый гол кубани тупо халява))), второй тем более ) .j xtv nen ujdjhbnm
В поединке 23-го тура РФПЛ «Спартаком» сыграл вничью с «Кубанью» (2:2).
В дебюте встречи хавбек красно-белых Ивелин Попов поразил ворота своей бывшей команды.
1:0 – Попов, 6
Защитник гостей Аподи красивейшим ударом сравнивает счет.
1:1 – Аподи
Грубейшая ошибка голкипера красно-белых Артема Реброва позволила Майоровича вывести свою команду вперед.
1:2 – Майорович
Квинси Промес ударом со штрафного не без помощи рикошета сравнивает счет в матче.
2:2 – Промес