Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сумасшедший удар Аподи и спасительный гол Промеса в матче «Спартак» – «Кубань»

    В поединке 23-го тура РФПЛ «Спартаком» сыграл вничью с «Кубанью» (2:2).

    В дебюте встречи хавбек красно-белых Ивелин Попов поразил ворота своей бывшей команды.

    1:0 – Попов, 6

    Защитник гостей Аподи красивейшим ударом сравнивает счет.

    1:1 – Аподи

    Грубейшая ошибка голкипера красно-белых Артема Реброва позволила Майоровича вывести свою команду вперед.

    1:2 Майорович

    Квинси Промес ударом со штрафного не без помощи рикошета сравнивает счет в матче.

    2:2 Промес

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 11 апреля 2016, 00:24

      мда про матч с ростовом молчу)))! но тут первый гол кубани тупо халява))), второй тем более ) .j xtv nen ujdjhbnm

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 10 апреля 2016, 22:26

      Гол Аподи хорош.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11