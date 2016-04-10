Сумасшедший удар Аподи и спасительный гол Промеса в матче «Спартак» – «Кубань»

В поединке 23-го тура РФПЛ «Спартаком» сыграл вничью с «Кубанью» (2:2).

В дебюте встречи хавбек красно-белых Ивелин Попов поразил ворота своей бывшей команды.

1:0 – Попов, 6

Защитник гостей Аподи красивейшим ударом сравнивает счет.

1:1 – Аподи

Грубейшая ошибка голкипера красно-белых Артема Реброва позволила Майоровича вывести свою команду вперед.

1:2 – Майорович

Квинси Промес ударом со штрафного не без помощи рикошета сравнивает счет в матче.

2:2 – Промес