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    Воронин: «Дзюба? Сегодня тебя подкалывают, а завтра носят на руках»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре форвардов «Зенита» Артема Дзюбы, который преодолел планку в 100 голов за карьеру, и Александра Кокорина.

    – Дзюба забил 100-й гол в карьере. Кокорину под силу повторить этот успех (сейчас у форварда – 62 мяча в зачет «Клуба 100»)?

    – Почему нет? Над форвардами всегда смеются. Но надо абстрагироваться от всего этого и делать свою работу. Над Дзюбой тоже посмеивались, и несколько лет назад мало кто верил, что он забьет 100 голов и станет основным форвардом сборной. Так что: сегодня тебя подкалывают, а уже завтра носят на руках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2016 18:25
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 апреля 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СМЕШНОЙ ЧЕМПИОНАТ)))
      ДАЖЕ БРЕВНА ЗАБИВАЮТ))

      -5
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 11 апреля 2016, 15:00

      Только поросята ему жопу лизали сколько лет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2016, 21:34

      Да кто это дерево будет на руках носить????????????????????????
      ?????????????????????

      -2
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