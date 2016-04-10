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    Орлов: «Дзюба как Болт, с улыбкой бегущий стометровку»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который преодолел отметку в 100 голов за карьеру.

    «Дзюба идет по возрастающей: он в этом сезоне забил уже 25 мячей во всех турнирах. Артем в прекрасном настроении, он одухотворен! Вспомните, с какой улыбкой бежит стометровку Усэйн Болт. У Дзюбы сейчас такое же состояние, как раз оно и нужно для достижения целей. Мы все, безусловно, хотим, чтобы у Артема и дальше так получалось, особенно на чемпионате Европы», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.04.2016 17:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 11 апреля 2016, 00:15

      ну если-бы он еще и бегал было-бы нормально.за него же халк отрабатывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 10 апреля 2016, 17:49

      А кокорин как гайка.

      2
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