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    Гладилин: «Отсутствие Комбарова поможет «Спартаку» надежнее сыграть в обороне»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своих ожиданиях от игры между красно-белыми и «Кубанью» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги.

    «Обеим командам нужны очки. «Спартаку» — для борьбы за попадание в еврокубки, а «Кубань» не хочет играть в стыковых матчах. Потеря Дмитрия Комбарова не должна сказаться на игре красно-белых. Его легко смогут заменить Евгений Макеев или Сергей Паршивлюк. Комбаров много ошибался в последнее время: часто бегал вперед, забывая об обороне, из-под него забивали и отдавали результативные передачи. Без него «Спартак» надежнее сыграет в обороне и победит с минимальным счетом», – сказал Гладилин.

    Напомним, что защитник москвичей Дмитрий Комбаров был удален в матче предыдущего тура российской Премьер-лиги против «Ростова» (0:2) и пропустит встречу с «Кубанью» из-за дисквалификации.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 17:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      spartak-67 10 апреля 2016, 19:18

      сегодня день расплаты вперед спартак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 апреля 2016, 17:10

      Без Комбарова надежней.
      Уволить его не пробовали?

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