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    Рахимов: «Ошибку Городова можно было исправить, но «Тереку» не хватило агрессии»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился своими первыми впечатлениями от поражения своей команды в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (0:1).

    «Сегодня нам немного не хватило в завершающей фазе атак, в агрессии. Мы неплохо владели мячом, показали неплохой футбол. Но когда отсутствует завершение, забить тяжело. Тем более с таким соперником, как «Уфа», который обороняется большими силами. Могу сказать, что по такой игре это обидное поражение. И гол неприятный. Мы не могли и не должны были терять три очка, но в футболе такое бывает, это случилось с нами.

    Ошибка Городова? Женя извинился перед командой в раздевалке. Я по этому поводу сказал, что у нас не проигрывает один человек, проигрывает вся команда. Эту ошибку можно было исправить», – сказал Рахимов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    10.04.2016 16:49
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