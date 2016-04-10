Сафонов: «Краснодар» играет ниже своих возможностей»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уралом» победу со счетом 2:1 одержат «быки».

«Быки» играют ниже своих возможностей, но выезд в Химки к «Динамо» (4:1) придаст коллективу сил, футболисты почувствовали вкус крови. «Урал» – цепкий клуб, но не думаю, что в этом туре он наберет баллы в копилку», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».