Озил провел переговоры с «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не исключил возможности стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает Hurriyet.

Хавбек встречался с представителями турецкого клуба в Стамбуле несколько месяцев назад, где заявил, что готов стать игроком желто-темно-синих. В то же время футболист отметил, что во время летнего трансферного окна не планирует вести переговоров.

По данным Transfermarkt, стоимость Озила составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 30 матчей, в которых забил шесть голов.